IKEA alustas põnevat koostööd H&Mi, LEGO ja mitme teise maailmakuulsa kaubamärgiga

IKEA-s armastatakse puuvilla, kuid puuvillatootmine ei suuda tulevikus rahuldada maailma nõudlust puuvillakiudude järele, mistõttu on oluline mõelda juba praegu võimalikele alternatiividele. Vähendamaks sõltuvust puuvillast ja fossiilsetest kiududest ning suurendamaks alternatiivsete kiudude arengut, lõi IKEA koos H&M grupi ja innovaatori Lars Stigssoniga ühisettevõtte TreeToTextile. Ettevõtte eesmärgiks on töötada välja tselluloosil põhinev uus kiud, mida saab kasutada nii IKEA voodipesu, kardinate kui polsterduskangaste tootmisel.

Lõhnad on kõikjal, isegi kui me neid ei näe. Kahjuks mõtleme liialt harva, millist rolli mängivad lõhnad meie elus ja mälestustes, mida nad tekitavad. IKEA koos aroomifirma Byredoga uurib nähtamatut disaini ja püüab leida võimalusi, kuidas lisada meie kodudesse lõhnu. Neil on kontseptsioon 13 lõhnast, mis jagunevad kolmeks - lilleline, puitunud ja värske. Kuna lõhnad mängivad kodudes olulist rolli, on oluline tagada kvaliteetsete ruumiparfüümide kättesaadavus taskukohase hinnaga. Ruumiparfüümi kollektsioon OSYNLIG jõuab turule 2020. aastal.