FOTO: Tikkurila

Ilm on mõnusalt suvine ning viimane aeg on terrassi, rõdu ja aiamööbli seisukord üle vaadata ning neid vajadusel värskendada.

Selleks, et terrassi eluiga oleks võimalikult pikk, tuleks seda sõltuvalt seisukorrast hooldada igal aastal või paari aasta järel. Lõunapoolsemad terrassid vajavad tihedamat hooldust, kuna päike pleegitab terrassilaudu katvat õli kiiremini.

Kui tegemist on uue ja alles paigaldatud terassiga, mis on eelnevalt tehases immutatud (tavaliselt rohelised või pruunid lauad), siis esimesel aastal ei ole neid vaja õlitada. Õli ei saa piisavalt puitu imenduda, sest puidu poorid on immutusainet täis. Lõpptulemusena võib õli jääda pinnal nätske või hakata kooruma.

Millest alustada?

Vana terrassi puhul tuleks esmalt üle vaadata puidu seisukord. Kui puit on pehme ning väga lõhenenud, siis seda enam üle õlitada ei tasu. Sellisel juhul tuleb kahjustunud lauad välja vahetada. Tihti lõpeb see uue terrassi ehitamisega.

Kui puit on tugev, siis enne õlitamist tuleb pind esmalt korralikult mustusest, tolmust või näiteks puudelt langenud õietolmust puhastada. Soovitav on kasutada spetsiaalset pesuvahendit, näiteks Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu, sest see puhastab puidu sügavamalt ja avab puidu poorid. Lisaks valgendab ainega töötlemine tumenenud ja halliks muutunud puitu ning hiljem peale kantud õli toon jääb kirkam ja puhtam.

Puhastusvahendist valmistatud vesilahus kantakse pinnale ja lastakse 15-30 minutit mõjuda. Hea oleks seda tööd teha pilvisema ilmaga või siis, kui päike otse peale ei paista. Suurema mustuse korral võib pinda seejärel harjata ja kasutada aine maha pesemiseks survepesurit. Vältida tuleb liiga tugevat survet, et puitu mitte kahjustada. Sellise eeltöötluse puhul pääseb puiduõli sügavamale puitu ja pikendab viimistlusõli iga märgatavalt.

FOTO: Tikkurila

Kui pind on kuivanud, siis võib hakata terrassi õlitama. Kindlasti tuleks jälgida, et terrassiõli sisaldaks UV-kiirguse vastaseid kaitseaineid. Uue veepõhise terrassiõli Tikkurila Valtti Plus Terassiöljy koostises on lisaks UV-kaitseainetele lisatud ka spetsiaalsed värvipigmendid, mis imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda veelgi paremini niiskuse, pleekimise ning pragunemise eest. Toon püsib kaua ning on sügav ja intensiivne.

FOTO: Tikkurila

Tikkurila terrassiõlisid on saadaval enim levinud valmistoonidena (pruun, must ja hall) ning ka toonitavana (u 40 värvitooni). Uuema põlvkonna õlid on juba veepõhised, millega on meeldivam töötada; pind kuivab kiiremini ning töövahendeid on mugavam puhastada. Tikkurila terrassiõlid võib otse pinnale kanda ja need ei vaja eelnevat kruntimist.

FOTO: Tikkurila

NB! Enne õlitamist ja töö ajal tuleb õli kindlasti korralikult põhjani läbi segada. Vastasel korral võib tulemus jääda laiguline. Õlitamiseks sobib laiem pintsel (näiteks 100 mm Anza Elite terrassipintsel) või suurema pinna puhul terrassipadi, mis mõlemad käivad pikendusvarre otsa.

FOTO: Tikkurila

Anza terrassipadjaga töötamine on kordades kiirem, mugavam ja lihtsam kui pintsliga õlitamine. Terrassipadi jätab ühtlase õhukese õlikihi ja katab korraga kaks terrassilauda. Õlitamine terrassipadjaga on võrreldav mopiga põranda pesemisega. Liikuda tuleks paari laua kaupa pikisuunas lõpuni, et ei tekiks üleminekukohti. Üleliigne õli, mis pinda ei imendu, tuleb 10-15 minuti pärast kindlasti lapiga ära pühkida! Vastasel korral kuivab õliloik pinnal ära ning jääb naksuma. Samuti on tähtis korralikult üle õlitada terrassilaua saetud otsad, kust vesi pääseb lihtsamini puitu ning hakkab seda kahjustama.

Mööbli õlitamisel tee eeltööd ja õlitamine analoogselt terrassi õlitamisega. Õlitamiseks kasuta kitsamat pintslit (35-50 mm) või käsna.

FOTO: Tikkurila

Inspireerivad ideed terrassi kujundamiseks:

FOTO: Tikkurila

FOTO: Tikkurila

FOTO: Tikkurila

FOTO: Tikkurila

FOTO: Tikkurila

----------------------------------

-

Mööbli õlitamise video:

Terrassi õlitamise video:

Vaata vahvaid videoid, kuidas muusik Silver Laas oma suvekodus terrassi ning aiamööblit õlitab.

Vajadusel küsi nõu tasuta Värviliini infotelefonil 12011.