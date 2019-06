IKEA nipinurk: ootamatu peidupaik üleliigsetele esemetele

IKEA nipinurk üllatab geniaalsete, teinekord veidi ootamatute lahendustega. Peagi meiegi laiuskraadidele jõudvas ettevõttes on au sees hoiustamistarbed, ruumi kokkuhoid aga ka säästlik eluviis.

Majapidamistes, kus vaba ruumiga priisata ei ole, soovitavad IKEA tegijad kasutada ära võimalikult palju olemasolevast ruumist ning piiluda kohtadesse, kuhu inimsilm reeglina ei ulatu. Üheks väga heaks võimaluseks on kasutada üleliigseid esemeid, eeldusel et tegemist on pehmemat sorti materjalidega, oma dekoratiivpatjade täitena, vahendab housebeautiful.com. Niiviisi puudub patjade sisu soetamise vajadus ning saab ka üht-teist üleliigset silme alt ära.