Eesti koduaedades vohava ohtliku taime piiramisega tuleb olla äärmiselt ettevaatlik

Tegemist on karuputkega, mida leidub Keskkonnaameti hinnangul Eestis väga palju. Seetõttu ei ole riigil jõudu suhelda ka kõigi maaomanikega ja tegeleda kõigi kolooniatega operatiivselt.

On maaomanikke, kes ei luba oma maal tõrjet teostada, kuid ei teosta seda ka ise.

Et tõrjet tuleb suhteliselt lühikese aja jooksul teostada väga suurel hulgal kolooniates, siis on hetkel ainsaks tõrjemeetodiks suurtes ja tihedates kolooniates glüfosaadiga mürgitamine. Kuigi kaevamise osakaal järjest suureneb, on vaja leida uus keskkonnasõbralik meetod glüfosaadi asemel.