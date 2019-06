Meie kodudest on ajalukku vajumas üks väga hämmastav mööbliese

Tegemist on söögilauaga, kirjutab portaal TreeHugger. Nimelt söövad paljud inimesed oma kodus mujal: kas diivanil või köögisaare äärde paigutatud lauajupikese taga, mis päris söögilaua mõõtu kuidagi välja ei anna. Vanad head ühise laua taga istumised on unustusse vajumas.

Ameerika Ühendriikides hiljuti läbi viidud uuringust selgus, et tuhandest inimesest oli tervelt 72 protsenti kasvanud kodus, kus ühised söömaajad suure söögilaua taga olid au sees, aga vaid 48 protsenti neist kasutab ise praegu söögilauda.

Söögilaud pole peredes enam oluline, sest palju süüakse väljas ja erinevatel aegadel ka sel juhul, kui kõik pereliikmed on tegelikult kodus ja võiksid koos laua taha istuda. Samuti elab üksi rohkem inimesi kui kunagi varem, nad ka söövad üksi ega soovi seda teha söögilaua taga.

Suured süüdlased on ka ekraanid: arvutid, telefonid, telerid. Neist ei suudeta söömise ajaks kuidagi loobuda, kuigi tuleks.

See trend pole aga midagi, millest eeskuju võtta. Vastupidi: oma harjumused tuleks üle vaadata ja ühised söömaajad taas igapäevaseks muuta. Vähemasti kord päevas peaks kogu pere laua ääres kokku saama, seal segamatult sööma ja vestlema. Ideaalis võiks selleks ajaks ka teler kinni pandud olla. See on mitmekülgselt kasulik kõigile pereliikmetele.