Fotod: sisekujundaja käe all valminud kodu Kiilis on uuteks elanikeks valmis

Kiili vallas ootab elanikke 2017. valminud elamu, üldpinnaga 134,5-ruutmeetrit. Põneva sisuga kodu on valminud koostöös sisekujundaja Kadi Jairiga ning pälvinud aastal 2018 Aasta Kodu konkursil elutoa ja vannitoa preemiad.

Ühekorruseline elamu on avar ning valgusrikas. Heledad toonid ning kontrasti pakkuvad detailid harmoneeruvad siin veatult.

Maja planeeringus on läbimõeldult eraldatud magamistoad aktiivsest alast ehk siis ühel pool maja asub avatud köök-elutuba ja teisele poole jääb kolm magamistuba. Majas on lisaks ka avar vannituba ning majapidamisruum. Olemas on veel eraldi WC külalistele.