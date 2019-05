Fotod: Harjumaa piiril ootab ostjat üks erakordselt silmapaistev pärl

2014. aastal ehitatud majal puudub momendil kasutusluba, ent see on juba vormistamisel ning kodu müügihinna sisse arvestatud. Ehitamise ja viimistlemise käigus on kasutatud kvaliteetseid materjale, mis tekitavad hubase tunde ning loovad nostalgiat.

Maja teevad eriliseks kõrged laed ja eritellimusel valmistatud suured aknad, mis muudavad eluruumid valgusküllaseks. Majas on neli magamistuba, avar köök, elutuba, vannituba, terrass ja tehnoruum lisaks. Kinnistu on piisavalt suur, et ka peale juurdeehituse lõpetamist on võimalik tegeleda aiapidamise ning vajadusel rajada abihooneid või teisi rajatisi.