IKEA disainer annab nõu: kuidas tagada mudilaste turvalisus lastetoas?

IKEA sisekujundusosakonna juhataja Baiba Freija sõnul on lastetuba üks nendest tubadest kodus, mille sisustus kõige rohkem muutub, sest lapse kasvades tuleb toas üht-teist välja vahetada. «Lastetuba sisustades on oluline läheneda kujundusele lapse perspektiivist – nii mööbel kui aksessuaarid peaksid olema lapsesõbralikud ning lastele sobivas suuruses,» selgitas Freija. Näiteks peaks laps lihtsasti ulatuma nagide, riiulite, laua ning teiste tasapindadeni.

Sisedisainer soovitab lastetoa sisustamiseks kasutada vaid spetsiaalselt lastetoale mõeldud mööblit, millel on isesugune disain, mida on testitud ning toodetud tavamööblist erinevalt. «IKEA-s oleme pühendanud lastele eraldi tootesarja, mida toodetakse teistest mööblisarjadest erinevalt – teistsugused materjalid, värvid ning konstruktsioon, et tagada mööbli ergonoomika, vastupidavus ning turvalisus,» lausus Freija. Ta lisas, et kui mööbli juhisel on kirjas, et kummut tuleb kinnitada vastava kinnitusega seina külge, siis seda tuleb kindlasti ka teha, et tagada mööbli täielik funktsionaalsus.

Turvalisus alla üheaastase toas

Beebiaja olulisimaks mööbliesemeks on kindlasti voodi, mida peaks olema mugav kohendada vastavalt lapse kasvule. „Reeglina on vastsündinu voodi kõige kõrgemal astmel, et vanematel oleks beebit voodist lihtne võtta, ilma selga liigselt koormamata. Kui beebi aga hakkab keerama ning ehk ka istukile ajama, siis tuleb voodipõhi panna madalamale astmele, et beebid liigutama hakates end voodist välja ei saaks kukutada,» kirjeldas IKEA disainer, lisades, et kui laps on juba suurem saab võrevoodil kergesti ühe külje eemaldada, et laps saaks voodist ise liikuma. Kuni esimese eluaastani on soovitatav hoiduda ka padjast ning kasutada vaid lina ja kerget tekki.

IKEA lastemööbel. FOTO: Optimistic Public

IKEA disainer rõhutab, et beebi voodi peaks olema eemal kirgastest tuledest või tuleks voodit kaitsta kardinaga. «Seejuures on oluline, et voodit kaitsev kangas oleks vähemalt 40cm kaugusel, et tagada maksimaalne turvalisus,» lausus Freija. Voodi ümbrusesse tasub võimalusel jätta 70 sentimeetrit vaba ruumi, et lapsega oleks mugav toimetada ning voodit ka kergem puhastada. Samuti tasub voodi lähedusse panna mähkimislaud koos väikese kummutiga, kuhu panna beebi riideid ning hügieenitarbeid.

Lisaks on alla aastased lapsed on enamasti usinad käputajad ning esimeste sammude astujad, kes proovivad kätte saada kõike, mis käeulatusse jääb. Seetõttu tasuks kindlasti kasutada erinevaid kaitsevahendeid. «Elektripistikud on lastetoas ühed ohtlikumad elemendid, mis tuleks kindlasti katta pistikupesa kaitsmetega, vältimaks pistikusse pistetud esemetest tulenevat elektrišokki,» kirjeldas IKEA disainer. Ta lisas, et spetsiaalsete pehmendustega tasuks kaitsta ka teravad laudade ning kappide nurgad. Spetsiaalsete kaitsmete ostmine eeldab minimaalset investeeringut, kuna kaitsmete hinnad algavad 3,49 eurost ning uksestopperite hinnad 4,99 eurost.