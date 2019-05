Suvilavarguste kõrghooaeg terendab ukse taga

Suvilavargused sagenevad Eestis juunis ja oktoobris, näitab rahvusvahelise turvaettevõtte Rapid Security varavastaste kuritegude analüüs. Juuni ja oktoobri jooksul pannakse toime ligi veerand kogu aasta suvilavargustest, suurimas ohus on Harjumaa ja Ida-Virumaa suvilad.

«Suvilavargaid ahvatleb enim suve ja sügise algus, kui inimestel on kolimine pooleli - nad ise elavad peamiselt linnas, aga väärtuslik tehnika on suvilas,» rõhutas turvaekspert ja Rapid Security juhataja Vallo Põldma.

Tema kinnitusel varastatakse just juunis ja oktoobris enim suuremat tehnikat, mis nõuab varastelt rohkem tööd. «Südasuvel, kui inimesed on suvilas, varastatakse rohkem väikest elektroonikat, mille kasvõi läbi irvakile jäänud akna või lukustamata jäänud ukse saab kiiresti kaasa haarata,» selgitas Põldma. «Iga seitsmes suvilavargus toimub lahtise ukse või akna kaudu, enda praktikast näeme ka et üllatavalt sageli varastatakse suvilast pererahva kodus olles, kui inimesed aias töötavad või kodu lähiümbruses viibivad.»