Asjatundjad: korteri väärtus ei sõltu kallist disainmööblist

«Ma teen alati kliendile esialgse tasuta hinnastamise, kui ta mõtleb oma kodu müügile. Ma vaatan üle kogu korteri, uurin selle ajalugu, teen kliendi loal ka pildid ja pöördun siis oma pädeva hindaja poole, kes annab mulle teada korteri tegeliku väärtuse,» kirjutab Sandra Alliksaar Arco Vara blogis. Hindajad teevad väga täpset ja auväärt tööd ning ei saa kahjuks alati kinnisvaraomanike suuri unistusi täita, pigem aitavad nad meid pilvedest maa peale tagasi.

«Tihti seisan silmitsi ühe probleemiga. Kliendid toovad välja oma kodu kaunistavat imelist käsitöömööblit või trendikaid disainielemente ning küsivad, kui palju need korteri hinnale lisavad. Kahjuks ei saa hindajad ühtegi lahtist mööblieset korteri turuväärtusesse arvestada. Arvesse läheb vaid kohtkindlel mööbel ehk köögimööbel ja sisseehitatud lükandustega garderoobikapid,» seletas Alliksaar. Lahtist mööblit ei saa hindajad arvesse võtta juba sellepärast, et pangad ei finantseeri eluasemelaenuga mööbli ostu. Järgnevalt toob Alliksaar, ühes Arco Vara hindaja Kevin Kaldmaga välja olulisema, mis tõstab korteri väärtust, kui panna kaalukausile sama piirkonna sarnase planeeringu ja tegumoega elupinnad.

Asukoht, asukoht, asukoht!

Korteri väärtust tõstavad veekogu lähedus, sotsiaalobjektide lähedus, ümberkaudsete teede seisukord jne. Paiknemist majas hinnatakse näiteks ridaelamukorterite juures, kuna seal mängib rolli privaatsus. Otsapealsed boksid on mõnevõrra kõrgemalt hinnatud just tänu privaatsusele ja suuremale krundile. Laias laastus võib ka väita, et mida rohkem linnakeskuse poole liikuda, seda kallimaks hinnad lähevad.

Rõdu

Rõdu olemasolu tõstab kindlasti korteri väärtust. Mida suurem rõdu, seda parem.

Puhtus ja värske ilme

Mida värskem remont, mida puhtam ja viisakam korter, seda rohkem punkte see saab.

Kvaliteetsed viimistusmaterjalid

Hindajad arvestavad kõiki detaile, näiteks kas põrandaid katab puit- või laminaatparkett, kas aknad on kahe- või kolmekordse klaaspaketiga, kas siseuksed on puidust või on tegemist odavate papist sileustega.

Küttesüsteem

Keskküte või korteripõhine gaasikatel on hinnatumad ja mugavamad küttesüsteemid kui näiteks ahiküte või elektriküte.

Korruselisus

Esimesel korrusel paiknevad korteid on üldjuhul madalamalt hinnatud, samuti viiekorruseliste liftita majade viimasel korrusel paiknevad korterid. Liftiga majas võib asukoht viimasel korrusel tänu paremale avanevale vaatele turuväärtust aga hoopis tõsta.

Parkimiskoht

Parkimiskohtade hulk korterelamu juures on oluline. Kui parkimiskohti on korteritest vähem, tähendab see, et peale pika tööpäeva lõppu võib olla keerukas maja ees parkimiskohta leida ning tuleb parkida koduuksest palju kaugemale. Rohkem tõstab korteri turuväärtust kindla notariaalselt kinnitatud parkimiskoha olemasolu.

Panipaik

Panipaiga olemasolu lisab samuti väärtust. Panipaik võiks olla notariaalse kasutuskorra alusel või eraldi korteriomandina. Kui panipaiga kasutamise võimalus on ühistuga suusõnalise kokkuleppe alusel, siis ei saa hindajad seda tulevikule mõeldes korteri väärtusele juurde arvestada. Ei või ju ette teada, mis mõtted ühistul selle panipaigaga seoses tekkida võivad.