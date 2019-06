Suur eksisamm, mida paljud vanni puhastamisel teevad

Vannile piserdatud puhastusvahendil peab reeglina laskma vähemalt viis minutit mõjuda, et katlakivi ja mustus eemalduksid, vahendab countryliving.com/uk. Reeglina on toimeajad ka puhastusvahendi pakendile märgitud, ent paljudel kipuvad need kahe silma vahele jääma.