Värvitoon, mis vastupidiselt üldlevinud arvamusele, väikesesse tuppa sugugi ei sobi

Paljude eelisvärviks olev valge peaks olema viimane värvitoon, mida piiratud ruutmeetrite korral kasutada. Vastupidiselt üldlevinud arvamusele ei ole valge väikestes ruumides just kõige otstarbekam lahendus.

Loomuliku valguseta tubades on vale varjundi ja alatooni puhul raske üht tuba särama panna. Tuba, mis on aga osaliselt või vaid teatud aja päevast päikesele avatud, võib üsna kiirelt igavaks ja tülpimust tekitavaks muutuda, vahendab domino.com. Samuti ei muuda see tuba visuaalselt suuremaks, vaid hoopis rõhutab igat piiratud ruutmeetrit.