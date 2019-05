Korter puitmajas võib maksta uusarenduse hinda

Kui vahepeal levis jutt, et puitmajade vastu enam huvi ei tunta ning nn hipsterid kolivad minema, siis tegelikult ei vasta see muidugi tõele. Asumites ületab vanade korterite nõudlust tugevalt pakkumist ning kui mõni maitsekalt renoveeritud «maasikas» müüki saabub, on järjekord koheselt ukse taga.

Puitmaja puhul võib häbitundeta öelda, et ostetakse emotsioone. Aga see ei tule tühja koha pealt, vaid majade olemuse, heal tasemel renoveerimistöö ja teatava privaatsuse koosmõjul. Veelgi ägedam on, kui majal on oma lugu või ajalooline taust. Näiteks, tallinna-tüüpi maja on unikaalne, mujalt sarnast hoonetüüpi naljalt ei leia.

Samuti on vanadel puitmajadel hoov, mis on tihti roheline ja avar. Inimesed elavad korteris, aga väike grillinurgake sõpradega ajaveetmiseks või õunapuud hoovis tekitavad kergelt nagu oma majas elamise tunde.

Puitlinnaosad on kuulutatud miljööaladeks, mis tähendab, et tänu karmidele ehitusreeglitele on enamasti olemas ka kindlus, et asumid ei muutu kardinaalselt ning kui kuskil on tühi kinnistu, siis ehitatakse sinna ümbritsevat väärtustav uushoone.

Vana maja puhul on võrreldes uuemate või päris uutega muidugi hulk erisusi, mida tuleb arvestada. Samas on ostjaskond neist asjust väga teadlik ja palju uurinud. Nii peab olema korras dokumentatsioon ning kõik tehtud ehitustööd, kasvõi tagantjärele, seadustatud. Samuti ollakse teadlikud materjalidest ja nende kasutamisest – seega Kalamajas või Supilinnas olgu müügiks pakkumisel just sinna sobituva disaini ja olemusega korter. Iga hinda suvalise asja eest ei maksta, eks.

Muidugi ollakse valmis ostma ka remonti vajav korter, et siis kõik ise teha. Hind olgu loomulikult sellises seisus korterile vastav.