Koduomanike liigne agarus kraamimisel võib potentsiaalse huvilise eemale peletada

Paljudel koduomanikel on tänase päevani harjumuseks võidelda ebameeldivate aroomidega, kas mõne pihusti, õhuvärskendaja või koguni lõhnaküünalde põletamisega.

Tulega paraku tuld kustuta, niisamuti ei ole paslik ebameeldiva lõhna korral kohemaid mõne pihusti järele haarata, on ka leebemaid ning oluliselt keskkonnasõbralikumaid vahendeid nende eemaldamiseks.

USA kinnisvaraettevõtte Limitless Locations tegevjuhi Jason Cornfordi sõnul annavad kunstlikud lõhnad ja õhuvärskendajad ostjale korterisse astudes kohemaid aimu sellest, et midagi on üritatud vaiba alla lükata, vahendab realtor.com.

Ebameeldivate lõhnade puhul soovitab ta välja selgitada esmane haisuallikas. Kui see tuvastatud on ning ebameeldivad aroomid sellegipoolest püsivad, on mõistlik teha korrektuure, kas oma prügi välja viimise harjumustes või vahetada välja mõni pesuvahend, mis ei suuda oma tööülesannete kõrgusel püsida.