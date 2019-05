Kaval moodus, kuidas kodu kaasabil näguripäevi peletada

Raha ei ole teadagi kunagi liiga palju. Kui aga näpud täielikult põhjas on, saab ühe kavalusega väikese varanduse koduseinte vahel kokku kraapida. Üheks võimaluseks on anda oma kodu võttekohana rendile. Olgu selleks mõni lühike reklaamiklipp või fotosessioon - mõneks tunniks välja üüritud kodu või kasvõi üksainus tuba sellest, on juba täiendava sissetulekuallikana kirjas, vahendab domain.com.au.