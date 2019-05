Eestlaste rahulolu oma koduga on võtnud kursi üles

Nii 2013. kui ka 2018. aastal märkisid eluaseme probleeme puudutavas uuringus osalenud kõige suuremaks murekohaks müra. Selle all peeti silmas nii naabritelt kui ka väljast kostvat liigset müra, näiteks liiklusest, äritegevusest või mõnest lähedalasuvast tööstusettevõttest. Viie aastaga on olukord paranenud: kui 2013. aastal väitis iga neljas eestimaalane, et tema eluruumi kostab müra, siis viis aastat hiljem tunnetas seda probleemi iga viies eestimaalane, vahendab Arco Vara blogi .

Uuringust selgus ka, et eri piirkondades on inimeste eluruumidega seotud probleemid erinevad. Kirde-Eestis on suurimaks murekohaks saaste ja müra, need häirivad peaaegu iga kolmandat inimest. Ka kuritegevus on teravam probleem just Kirde-Eestis: kuritegusid, vägivalda või vandalismi oma eluaseme läheduses on probleemiks pidanud 13,8 protsenti leibkondadest. Samas valmistab seal kandis väga vähestele muret tilkuv katus, hämaraid eluruume ei mainita peaaegu üldse.