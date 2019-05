Ekspert hoiatab: korterit ostes tuleb sihtotstarbe osas silmad-kõrvad lahti hoida

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul pakutakse palju kortereid, mille ametlik sihtotstarve on tegelikult büroopind ja mis asuvad ärimaal. «Äripinnana müüdavad korterid on üldiselt veidi soodsamad, aga tuleb arvestada, et nendega võib reaalses elus kaasneda ka mitmeid miinuseid,» lisas Vahter.

Tema meelest vormistatakse korterid tihtipeale äripinnana, kuna need on väiksemad kui regulatsioon lubab. Teine põhjus on asukoht, kuhu linn on planeerinud büroo- või tootmishooned ja ega tsemendiplats polegi elamiseks tegelikult päris sobiv koht. «Kolmandaks on äripinna juurde vaja seaduse järgi ehitada vähem autokohti, mis teeb lõpphinna soodsamaks, aga parkimiskoha leidmine jääb inimese enda probleemiks,» rääkis Vahter.

Kinnisvaraeksperdi sõnul võivad tegelikust erineva sihtotstarbega korteri ostmisel probleemid esile kerkida alles aastaid hiljem. «Näiteks võib pank praegu küll korteri ostu finantseerida, kuid praktika on näidanud, et nende seisukohad muutuvad ajas ning hiljem müües ei pruugi järgmine ostja enam laenu saada. Mis teeb uue ostja leidmise keerulisemaks. Või on äripinnana ostetud korteri laenuintress kõrgem ja Kredexist ka käendust ei saa. Samuti ei kehti ärimaale rajatud korterite puhul maamaksuvabastus,» kirjeldas Vahter ja soovitas korteri ostu puhul olla sihtotstarbe osas tähelepanelik.

Seaduse järgi ei ole taoliste korterite ärimaale rajamine illegaale. Äripinnal elamine otseselt keelatud ei ole, seaduse silmis on see sisuliselt hotellitoas elamine. Praktikas ongi sageli äri- ja eluotstarvet keeruline eristada, mistõttu ei saa riik või kohalik omavalitsus kuidagi sekkuda.