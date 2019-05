Huvitav pööre rahvusvahelisel kinnisvaraturul: ostjaid paeluvad ebatavalised kinnisvaraobjektid

Kinnisvaraturg kord kuumeneb, kord jahtub. Üks, mis kindel – hetkel, mil ehitusruum otsa saab, tuleb hakata muid väljavaateid kaaluma. Üheks võimaluseks on soetada tulemöllus räsida saanud hoone, nagu on viimasel ajal Austraalia koduotsijate seas tavaks saanud.

Ohtlikud ning mahakandmisele kuuluvad tuleroa jäänused on ostjate silmis populaarsed eeskätt nende taskukohase hinna ning vähese nõudluse tõttu, vahendab realestate.com.au. Olgugi et taoliste majade elamiskõlblikuks muutmine võib võtta aastaid, on ostjad teiselpool maailma sihikindlad ning veendunud nende perspektiivis ja väärtuses.