Sisekujundajad loodavad, et paljudes kodudes nähtav jube valgustitrend end peagi ammendab

Miks nii? Nii mõnigi sisekujundaja, vahendab portaal Apartment Therapy, leiab, et tegemist on trendiga, mis jätab ruumist lõpetamata mulje. Oleme ju harjunud, et paljaid pirne näeb ruumides, kus remont on pooleli ja valgusti veel puudub. Paljas juhe ja pirn, olgu viimane kui stiliseeritud tahes, jätab alati hetkeks tunde, et see tuba pole veel valmis.