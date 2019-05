Fotod: Põhja-Tallinna paneelikas müüakse muudetud planeeringuga hubast ühemehepesa

Paneelmaja neljandal korrusel asuv korter, üldpinnaga 94-ruutmeetrit, on uuenduskuuri järel kui uhiuus - endisest ühetoalisest on saanud moderne ning muljetavaldav kahetoaline elamispind.

Korter on vaba ning sissekolimiseks valmis - paki oma asjad ja vaid tule. Uuenduskuuri järel pole korteris ühtegi elanikku viibinud, mistõttu on see eriti hea pakkumine neile, kes soovivad kohe puhtalt lehelt alustada. Piltidel kuvatud mööbel ja sisustuslahendused on juba korteri müügihinna sisse arvestatud.