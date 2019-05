IKEA uuring: eestlased puhkavad peamiselt kodus

Suur kodus puhkamise soov on eestlasele omane, sest 60 protsendil uuringus osalejatest on oma suvila, aed või aiamaja. 80 protsenti vastanuist tõdes sealjuures, et nende suvilas või maakodus saab viibida terve suve. «Eestlased on seejuures suured piknikupidajad – 44 protsenti vastanutest täheldas, et peavad piknikku mitu korda suve jooksul,» nentis IKEA Baltikumi turundusjuht.