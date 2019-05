Üks mitmekülgselt kasulik taim, mis peaks olema igas koduaias

Tegemist on Itaaliast tuntud ja paljude palavalt armastatud lavendliga, kirjutab portaal House Beautiful. Esiteks on lavendel lihtsalt väga ilus ja õrnailmeline taim, mis tekitab aeda mõnusat vahemerelist tunnet. Kuid lisaks on sellel palju häid omadusi, mis kuluvad ära igasse koduaeda.

Samas on lavendlil kahjureid peletav toime. Eriti hästi sobib see taim seetõttu kahjuritele vastuvõtlike lillede, näiteks rooside juurde. Roosiga kõrvuti kasvades hoiab lavendel eemale näiteks lehetäisid. Samuti on sellel sääski peletav toime. Kahjurid ei talu lavendli tugevat lõhna, kasulikele putukatele on see jälle väga meeltmööda.