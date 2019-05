Vanemad teevad moodsat trendi järgides lastetoa sisustamisel ühe rumala vea

Portaalis House Beautiful kirjutab toimetaja Hadley Keller, et umbes kolm aastat tagasi avastas ta Instagramist ühe häiriva nähtuse: blogijad, mõjuisikud ja disainerid jagasid pilte oma lastetubadest, millel kõigil üks ühine tunnusjoon: nendes tubades polnud grammigi värvi. Tegemist oli monokroomsete ruumidega, kus kasutatud peamiselt halli ja valget, musta ja valget või beeži ja valget.

Pole mingi saladus, et liiga värviline keskkond ei ole lapsele hea ja kõiki seinu katvad kirjud tapeedid on suisa vastunäidustatud. Aga stiilipuhtuse nimel läbinisti vaid kahe värvitooniga sisustatud tuba, kuhu isegi raamatuid valitakse selle järgi, et need tonaalsuselt sobiksid, on täiesti absurdne, kirjutab Keller.

Valesti kujundatud tuba. FOTO: Shutterstock

Lastetubasid sisustades on Kelleri sõnul oluline, et taust oleks neutraalne. Valged, helebeežid, miks mitte ka hallid seinad on täiesti lubatud. Ka mööbel võib olla tagasihoidlikumat sorti. Kuid kindlasti peaks seal olema värvi väiksemate esemete näol. Raamatuid ei tohi valida värvi järgi.

Kui su laps ei oska lugeda, kuigi juba peaks, ei tunne huvi joonistamise ja värvimise vastu ja ei tekita mängides enda ümber väiksemat sorti kaost, siis tasub üle vaadata, kas probleem ei ole mitte selles, et ka sinu lapse toas on esikohal stiil ja disain ja alles kusagil nende järel tuleb tõsiasi, et tegemist on lapse toa ja kohaga, kus ta peaks saama end vabalt tunda ja mängida.

Tuba, kus on värvi ja elu, on lapsele kohasem. FOTO: Shutterstock