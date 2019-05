Kapitühjendus: 4 eset, millest võiks juba täna südamerahus loobuda

Suvesooja saabudes on paslik oma riidekapile veel üks põgusam pilk peale heita. Suurest kevadkoristusest on hulk aega möödas ning nii mõnigi väsinud ilmega ese vajab välja vahetamist. Mana Mansour jagab paar näpunäidet, kuidas see protsess enese jaoks lihtsamaks muuta.