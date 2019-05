Oranžid plakatid, mis teatavad, et oled jõudnud valvsate naabrite piirkonda, on praeguseks ilmunud juba rohkem kui 500 paika Eestis.

Turvalisuse tugisambaks tõusnud naabrivalves on osalenud üheksa protsenti elanikest, Kantar Emori mulluse siseturvalisuse avaliku arvamuse uuringust selgus, et lausa 56 protsenti ühineksid meelsasti.

Kõige enam naabrivalve piirkondasid leiab Harjumaalt, kõige väiksem esindatus on Valgamaal. «Harjumaa jõudsat kasvu näitab ka tänavune aasta,» rääkis MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari. «Samas on hea meel välja tuua, et 2019. aastal on ka Valgamaale tublide kohalike elanike eestvedamisel loodud juba kaks uut naabrivalve piirkonda.»