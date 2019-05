Naabrivalve algab hoolimisest

Kõige enam naabrivalve piirkondasid leiab Harjumaalt, kõige väiksem esindatus on Valgamaal. «Harjumaa jõudsat kasvu näitab ka tänavune aasta,» rääkis MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari. «Samas on hea meel välja tuua, et 2019. aastal on ka Valgamaale tublide kohalike elanike eestvedamisel loodud juba kaks uut naabrivalve piirkonda.»