Kinnisvaramaaklerid soovitavad tungivalt hoiduda ühest popist sisekujundustrendist

Praegu on väga popp valida endale eriti efektne köögimööbel. Süsimustade ja uhke kõrgläike ja muu taolise juba üsna harjumuspärase kõrval on väga menukaks muutunud ka kõikvõimalikud väga vähe levinud toonid nagu näiteks sirelililla.

See näeb väga äge välja ja on kindlasti hea võimalus oma kodu isikupärastamiseks, aga kinnisvaramaaklerid hoiatavad, et kui tegemist ei ole just koduga, kus sa plaanid elada aastakümneid, on arukas säärasest ekstravagantsest lahendusest hoiduda ja eelistada köögimööblina siiski midagi pretensioonitumat ja klassikalisemat, vahendab House Beautiful.

Seda seetõttu, et köögimööbel on kodu sisustamisel üks suuremaid kuluartikleid ning kui see silmatorkava mööbliga kodu tuleb mingil hetkel müüki panna, on seda väga raske müüa: paljud ostuhuvilised välistavad kohe kodud, kus nad peaksid hakkama tegelema köögimööbli väljavahetamisega. See maksab lihtsalt liiga palju ja võimalusel eelistatakse kodu, kus meelepärane köök juba olemas on.