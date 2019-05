Planeeringulahendus, mille järele koduomanikud kõige enam hammast ihuvad

Üks lahendus, millest väga paljudes kodudes puudust tuntakse, on aga sissekõnnitav garderoob. Koguni 30 protsenti küsitluses osalenuist märgib, et mahuka garderoobi puudumine on nende meelest kahetsusväärne asjolu, vahendab mydomaine.com. Kahetsusväärne eeskätt seetõttu, et garderoobile kuluv summa on eelnevalt juba kuhugi mujale investeeritud.