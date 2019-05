Fotod: Tallinna kesklinnas on müüa rabav kodu

Tallinnas Rotermanni kvartalis on müüa penthouse-tüüpi korter, millest avaneb suurepärane vaade Tallinna vanalinnale ja moodsale Admiraliteedi basseini kvartalile.

Korteri teevad väga eriliseks omapärased vertikaalsed teravaotsalised aknad ja tervelt 3,8 meetri kõrgused laed. Kodus on päris kindlasti piisavalt õhku ja avarust ning kui seda siseruumides puudu jääb, saab alati minna isiklikule katuseterrassile.

Siseviimistluses kasutatud eranditult kvaliteetseid materjale. Köögimööbel eritellimuse järgi. Korteri läheduses on laste mänguväljak ja kõik, mis perega elamiseks vajalik, nii et korter sobib ideaalselt ka lastega peredele.

Piirkond on autovaba ning parkimine suunatud suurde maa-alusesse parklasse. Rotermanni kvartalis on säilitatud ajalooline miljöö. Suurepäraselt on õnnestunud stiilne terviklahendus kaasaegsete majade ja renoveeritud 19. sajandi peakivihoonete vahel.