Vaata otse! Kodutunne: Misso kandis elava Riina elu määravad praegu tema lapselapsed

Kõige enam mõjutavad meie kõigi elusaatust just meie lähedased. Misso kandis elava Riina elu määravad praegu tema lapselapsed, kelle ema just tema kasvatada jätnud on. Riina usub aga, et siin on tegu taevase õiglusega - pidi ju ka tema tütar lapsena kohati kasvama ilma oma emata.