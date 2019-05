Köögilauda valides tuleb «pere+2» valem silme ette manada

Söögituba on reeglina iga majapidamise südameks. Piiratud ruutmeetrite ja eelarve korral tuleb aga tähelepanelikult oma köögi planeeringut jälgida, ehk annab väikesest kambrist näiliselt suurem pesa kujundada?

«Söögilaua valikul tasub mõelda praktilistele asjaoludele, nagu kui palju inimesi peaks laua ümber mahtuma. Näiteks on hea valik ristkülikukujulised lauad, mida saab vajadusel pikendada või soetada laud, mille külgedel on nö tiivad, et saada juurde kaks kuni kolm lisakohta. Selline lahendus tuleb kasuks just siis, kui kodused suuremad kokkusaamised on pigem tavapärased,» soovitas Tool&Tool tegevjuht Priit Värno.

Köögilauda valides tuleb tema sõnul keskmiselt 60 kuni 70 sentimeetrit lisaruumi jätta ning lähtuda valemist «pere+2», et laua taga piisavalt ruumi oleks.

Kui kodus on aga väikeseid lapsi, on mõttekas eelistada ilma teravate äärteta lauda. Väikeste köökide puhul on aga ideaalseks valikuks ruudukujulised lauad, mis hoiavad ruumi kokku, kuid pakuvad samal ajal praktilisust ja hubasust.