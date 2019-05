Fotod: sõpradelt potilille kingiks saanud mees ei saanud aru, kuidas tema üle naerdakse

Quebecis Kanadas elav Dave ei tea siiamaani, kuidas tema sõpradest töökaaslased teda ninapidi vedanud on, vahendab Reddit.

«Ühel tüdrukul minu naise kontoris tuli suurepärane idee. Ta otsustas töökaaslasele Dave´ile kaktuse kinkida. Mõeldud-tehtud. Kaktus sai kingitud, Dave´ile meeldis see väga. Ta pani taime aknalauale oma töölaua kõrvale,» kirjutab kasutaja Patrick Redditis.

Tegelikult oli tegemist lillepotti pistetud hapukurgiga. Kingisaaja seda aga läbi ei hammustanud. Nii hakkasid kolleegid kurki iga mõne päeva järele uue vastu vahetama, et hapukurgi närbumine Dave´i tähelepanu ei ärataks.

Lõpuks hakkas kingitegija kahtlema, et Dave lollitab ise kontoritäit rahvast, sest talle tundus kahtlane, et inimene tõesti kaktust potilillest ei erista. Niisiis rääkis ta mehele kõik ära, aga selgus, et Dave´il polnud tõesti õrna aimugi, missuguse kingi sõbrad tööl talle teinud olid.