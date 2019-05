Fotod: Tallinnas on müügile tulnud linna kõige mõnusam korter

Tallinnas Vana-Kalamaja tänaval on müüa kolmetoaline korter, mis nii õdus jah hubane, et sellele on linna pealt raske konkurenti leida.

Korteri juurde kuulub suur, 28-ruutmeetrine korralikult haljastatud terrass. Korteris endas on pinda pisut enam kui 75 ruutmeetrit. Kasutatavat pinda kokku on korteril üle 103 ruutmeetri.

FOTO: KV.EE

Kodul on suurepärane asukoht: 150 meetri kaugusel Kalarannast asuva korteri akendest avanevad vaated merele, Lennusadamale ja Patareile.

Kodu on väga stiilselt sisustatud. Põrandaid katab parkett, siseuksed on valgest tammest. Köögimööbel on tellitud Arensist.

FOTO: KV.EE

Korter asub neljakorruselise maja kolmandal korrusel. Majas on lift. Lisatasu eest on võimalik juurde osta kaks parkimiskohta maja all garaažis ja panipaik 0-korrusel.