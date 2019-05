Tujurikkuja: lahendus magamistoas, mis potentsiaalse huvilise kindla peale eemale tõukab

Kodu müües ei ole kunagi kindel, milline saab olema tulevane pererahvas või millised on nende ootused uuele kodule. Küll aga võib enam-vähem aimata, mida nad selles ei soovi näha ning selleks on kõikvõimalikud isiklikud esemed ning viited eelmisele majarahvale.

Sellest johtuvalt on mõistlik heita kiire pilk ka oma seintele - egas midagi väga isiklikku või paljastavat neile rippuma pole jäänud?

«Ma usun, et buduaarifotode tegemine võib põnev ettevõtmine olla, aga kui nüüd päris aus olla, siis koduotsijais tekitab see valdavalt, kas naeru, vastikust või koguni tülgastust», rääkis sisearhitekt Justin Riordin väljaandele realtor.com.

Riordini nõuanne kodu müüvatele inimestele on lihtne: on aeg buduaarilik glamuur maha jätta ning keskenduda sellele, mis ostja silmis tegelikult tähtis on.