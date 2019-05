Sisekujundusmaailm avastab üht unustatud vana, mis omal ajal igas kodus olemas oli

Tänapäeva interjööride ning sisustustrendidega sammu hoidvad sisekujundajad on kirju disainimaailma taustal unustanud baaselemendid, mis teatud perioodidel ka meie kandi kodudes üsna kõrget väärtust omasid.

Saabuva suve valguses on sisekujundusmaailm otsustanud ühele pea silmmärkamatule elemendile äratuskõne teha ning see meie koduseinte vahele tagasi sokutada - aupaistesse tõuseb nael seinas.

Varem sisekujunduslikus mõttes pigem häbisse jäänud naeltel on tänapäeval oluliselt väärikam rüü, mistõttu ei tasu nende seinalöömist peljata, vahendab domino.com. Loomulikult võib võtta ka mõne sahtlipõhjast leitud naela ning kasvõi sellele uue värvikihi abil uus võimalus anda. See, mis naelapea külge riputada, on aga iga koduomaniku isiklik vastutusala.