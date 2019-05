Kinnisvaraportaal: kinnisvara hinnad jätkavad tõusu, langust paistmas ei ole

Eesti elamispindade pakkumishindade liikumisi kajastavKV.EE indeks on püsinud kogu käesoleva 2019. aasta 103-104 punkti lähedal. Hinnakõver on liikunud üsna vähe ja näidanud kolme kuuga vaid ühe protsendi jagu kasvu. Aastatagusest on KV.EE hinnaindeks siiski 6,6 protsendi võrra kõrgemal.