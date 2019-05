Asi selge: see on kõige kehvem värvitoon, mida oma kodus kasutada

Remondisaate «Property Brothers» juhid Drew ja Jonathan Scott ütlevad, et kui pidada silmas kodu võimalikku tulevast müügipotentsiaali, on olemas üks värv, mida ei maksaks kasutada. See on kollane.

Oma viimases saates rääkisid vennad oma kliendile Rosanne´ile, et see värv viimasel ajal lihtsalt ei müü. Ka punased seinad, mis naise kodus esindatud olid, ei lähe vendade sõnul üldse kaubaks. Mingil hetkel kunagi kaugemas tulevikus võivad need taas moekad olla, aga hetketrend ei soosi ei kollast ega punast absoluutselt.

Kõige kindlam toon, millega kodus seinu katta, on valge või kerge sooja beeži varjundiga, aga ka vaniljekarva valge. See võib tunduda igav ja steriilne, aga valge sein on hea taust absoluutselt ükskõik, missugusele sisekujundusele ja teistele värvidele.