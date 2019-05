Maakler: ideaalne üürileandja on end üürivaldkonnas harinud või kasutab selleks spetsialisti abi

ei kiusa üürilist suvalisel ajal ega riku üürilise privaatsust, kui ta on kokkulepitud perioodiks oma korteri üürilisele ära andnud. Üüriline võiks heale üürileandjale muidugi anda loa käia teatud ajavahemiku tagant üürile antud pinda üle vaatamas, veendumaks, et kõik toimib ja tema kinnisvarasse on suhtutud heaperemehelikult. «Kindlasti võiks imeline üürileandja siis viisakuse etiketti järgides külla minnes külakosti kaasa võtta, kuna ta astub sisse mitte enam enda, vaid nüüd juba teise inimese koju,» tõdes Alliksaar, kes on veendunud, et taolised žestid teevad kindlasti iga inimese päeva oluliselt helgemaks.