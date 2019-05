Moodne kulukas sisustuslahendus, mida tulevikus suure tõenäosusega kahetsema hakkad

Veebikeskkonnas Reddit oli hiljuti põhjalik arutelu, mis on need sisekujundus- ja sisustustrendid, mida inimesed järgmise 20 aasta jooksul kindlasti kahetsema hakkavad.

Teiste seast paistis eriti tugevalt silma inimeste skeptilisus nutikodude osas. Miks? Inimesed leiavad, et kuna tehnoloogia areneb pidevalt, ei lähe eriti kaua, kui sinu praegu moodsad nutilahendused lootusetult ja naeruväärselt aegunud on. Nende väljavahetamine on aga kulukas, mistõttu tuleks hoolega järele mõelda, milliseid lahendusi üleüldse kasutusele võtta.

«Ma olen täiesti kindel, et see on väljaminek, mis muutub väga ruttu kasutuks, sest tehnoloogia areneb nii kiiresti. Need lahendused, mis praegu on täielikult kasutatavad, töötavad kümne aasta pärast veel vaid osaliselt ja 20 aasta pärast tõenäoliselt üldse mitte. Näiteks nutitelefonist kontrollitavad küttesüsteemid ja valgustuslahendused,» kirjutab kasutaja buddySideshow.

Kasutaja CastleHobbit nõustub täielikult. «Vaadake kas või paarikümne aasta taguseid IT-lahendusi - need tunduvad täna naeruväärsed. Sama juhtub nutilahendustega meie kodudes,» ütleb ta.