Kaks head nippi, kuidas oma kodu ilma ise väljakolimata raha teenima panna

Selleks, et oma kodu pealt veidi raha teenida, ei tule palju teha. Daily Mail annab kaks head ideed, mis sobivad suurepäraselt majaomanikele.

Anna üürile oma garaaž või saunaruumid

Kui sul on garaaž, mida sa ei kasuta, või saunaruumid, kus kannatab ka elada, siis anna need üürile. Garaaž võib olla pikemaajalistele üürilistele sobiv eluase, saun, mida eeldatavasti vahel ka ise kasutada tahaks, pigem turistidele, kes su kodulinna sattuda võivad.

Suurbritannias Cambridge´is elav kolme lapse isa Raymond Brown näiteks ehitas oma garaaži ümber minimajaks, kus on üks magamistuba ja korralik vannituba. Mõistagi nõudis see alguses pisukest investeeringut, aga praegu teenib mees garaaži väljaüürimisega korralikku lisaraha ja on peagi tehtud kulutused tasa teeninud.

Nende garaažis majutuvad lühiajalised üürnikud, kes Cambridge´i külastavad, aga sellise ehitise võib üürile anda ka pikemaks ajaks.

Aed telklaks

Kui su kodukanti turistid suvisel ajal vähegi külastavad, võiksid kaaluda oma aias telkimisplatsi pakkumist. See võib tunduda väga ebatõenäolise sissetulekuallikana, aga inimesed, kes seda nii Eestis kui välismaal proovinud on, on positiivselt üllatunud.

Andrea Downton on üks neist, kes seda katsetas, ja tunnistab, et inimesi, kes soovivad väga askeetlikes tingimustes ööbida, ikka jagub.

Kui tahad rohkem vaeva näha, võid lihtsa muruplatsi asemel pakkuda pisut enam mugavusi, kujundades niiöelda glampingu: see on glamuurne telkimisala, kus on pisut majale omaseid mugavusi, näiteks ei magata oma telgiga mattidel ja magamiskottides, vaid võõrustaja on välitelki paigutanud voodid, kus saab magada ikka teki ja padjaga. See võimaldab kohe ka rohkem raha küsida.