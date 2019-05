Fotod: väga omapärane uus lahendus vannitubadesse pakub palju kõneainet

Tegemist on tualetipotiga, mille loputuskasti peale on paigaldatud pisike valamu.

Inimestes tekitab küsimusi, kuidas peaks sellisele valamule mugavalt ligi pääsema: ollakse ju harjunud sellega, et käsi pestes saab seista valamu ees, sellise paigutusega kraanikauss eeldab aga lähenemist küljelt. Kui külgedel on üldse piisavalt ruumi, sest eesmärk on see ju paigaldada vannituppa või tualettruumi, kus on probleemiks ruuminappus.