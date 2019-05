IKEA disainer annab nõu: kuidas muuta kortermaja rõdu uhkeks linnaaiaks

IKEA sisekujundusosakonna juhataja Baiba Freija sõnul peaks rõdu kujundamisel alustama rõdu eesmärgi paikapanekust ehk kas rõdu soovitakse kasutada vaid hommikuseks kohvijoomiseks ning päikesepaiste nautimiseks, erinevate maitsetaimede ning marjade kasvatamiseks või hoopiski lastele mängupaiga loomiseks. «Rõdu funktsiooni defineerimine aitab planeerida vajalikku eelarvet ning samuti leida kergemini sobivad mööbliesemeid ja aksessuaare, hoides seeläbi kokku väärtuslikku aega. Vaid 40 euro eest on võimalik soetada rõdule laud ja paar tooli ning seejärel juba rohelisi taimi vastavalt rahakotile,» selgitas Freija. Ta nentis, et üha populaarsemaks muutub rõdust väikese linnaaia kujundamine, mida iseloomustab maitsekas mööbel ning rohkelt rohelust.

Uus põrandakate ning seinade värskendamine

Esimese asjana tasub üle vaadata rõdu põranda ning äärte olukord. «Vanemate majade puhul võivad põrand ja seinad olla kehvemas seisukorras, mistõttu tasub kaaluda spetsiaalse rõdu jaoks loodud põrandakatte kasutamist ning võimalusel värvida üle rõdu ääred värskema ilme loomiseks,» lisas Freija, lisades, et värvimisel ei tohi kindlasti rikkuda maja üldilmet. Näiteks võib põranda viimistlemiseks kasutada puidust ilmastikukindlaid põrandaplaate RUNNO, mis annavad rõdule moodsa ilme ning on samas ka funktsionaalsed.

FOTO: Ikea

Kokkupandav mööbel

Kokkupandav mööbel aitab säästa ruumi ning on tihtilugu soodsam kui täismõõtmetes aiamööbli komplektid. «Mööbli valikul on kõige olulisem, et soetatakse välistingimustes kasutamiseks mõeldud mööbliesemeid, kuna isegi siis, kui rõdu on ilmastikutingimuste eest klaasiga kaitstud, pääseb niiskus rõdule ligi,» kirjeldas IKEA disainer. Kuna suur osa rõdudest on pika ning kitsa planeeringuga, siis tuleks laud ja toolid asetada rõdu keskele, et äärtes oleks piisavalt ruumi riiulitele, kus kasvatada lilli või maitsetaimi ning säilitada teisi asju.

Kokkupandava mööbli suureks eeliseks on võimalus lihtsasti muuta ka rõdu kasutamise eesmärki, sest laua ja toolid vajadusel kergesti eest ära tõsta. «Seeläbi on võimalik rõdu kiiresti muuta lastele mängupaigaks või hoopiski jõusaaliks, kus keha trimmida,» lausus disainer.

Maast laeni riiulid

Säilitusvahendite valimisel on kõige otstarbekam kasutada maast laeni ulatuvaid riiuleid. «Niiviisi saab rõdu ruumi maksimaalselt ära kasutada, hoides ühtlasi ruumi kokku põrandapinnalt ning mahutades ära kõik vajaliku,» selgitas Freija. Samuti võib lillepotte riputada lakke, jättes seeläbi rohkel ruumi liikumiseks.

FOTO: Ikea

Maitsetaimed, lilled ja marjad

Kui iganädalaselt ei ole võimalik sõita maakoju puhkusele, siis on võimalik ka oma väike rõdu muuta tõeliseks linnaaiaks. IKEA disaineri sõnul tasub esmalt läbi mõelda, mida soovitakse rõdul kasvatada – kas on tegemist vaid üksikute maitsetaimedega või väikese kasvuhoonega, kus kasvavad nii maitsetaimed, tomatid kui marjad. «Tänapäeval on mööblivalik rõdul taimede kasvatamiseks lai, kuid mööblivalik sõltub siiski olemasolevast ruumist. Näiteks on võimalik kasutada nii üksikuid lillepotte riiulitel, eraldiseisvaid maitsetaimede riiuleid kui ka laest või rõdu äärelt rippuvaid taimekaste,» soovitas Freija. Ta lisas, et õige tarviku valimisel on oluline ohutus ehk suuremad ning raskemad taimed oleksid raskemates lillepottides rõdu põrandal ning väiksemad taimed rippuvates pottides või kastides. Samuti soovitas ta soojal suvel tuua toalilled õue ning luua ka nii-öelda temaatilisi linnaaedasid – näiteks Mehhiko stiilis aed, kus kasvatatakse tomateid, paprikaid ning tšillit.

IKEA disainer tõi välja, et rohelise aia loomisel kehtib põhimõte: mida rohkem, seda parem. «Turvaline lahendus on kasutada vaid lillepotte, kuid üha populaarsemaks muutuvad ka maast laeni ulatuvad vertikaalsed aiariiulid, kus suvel saab kasvatada aiasaadusi, kuid samas talvel ladustada sporditarbeid või muud vajalikku. Neile riiulitele on olemas ka läbipaistvad katted, luues seeläbi kasvuhoone efekti,» kirjeldas Freija.

Ühte stiili järgivad potid-kastid