Laialtlevinud kastmisviga on nii mõnegi kasvuhoones tekkiva probleemi põhjuseks

Paljud kastavad kasvuhoones kasvavaid taimi õhtul, sest usuvad, et siis on selle kasutegur suurem: öösel on kasvuhoone jahe, päike ei kuumuta ja vesi ei aurustu nii kiiresti. Aga just sel põhjusel võib õhtune kastmine taimedele saatuslikuks saada, kirjutab portaal The Spruce.