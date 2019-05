Nipp, mis muudab pesupäevad oluliselt talutavamaks

Selleks, et pesu sorteerimisele mitte arutult palju aega kulutada ja ise mõistuse juurde jääda, tasuks hankida mitu erinevat pesukorvi ja pesu juba enne ära sorteerida, kui pesupäev kätte jõuab, vahendab Apartment Therapy.

Väga mugav on, kui igas magamistoas on veel lisaks üks pesukorv, millesse mustad riided nädala jooksul kogutakse. Iga toaomaniku ülesandeks on siis näiteks reede õhtul korv oma toast alla tuua ja vastavalt kehtivale süsteemile riided õigetesse pesukorvidesse ära jagada.