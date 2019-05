Muru pikalt niitmata jätnud mees sattus kohaliku omavalitsusega ränka konflikti

Florida mees seisab tänu säärasele eiramisele silmitsi võimalusega, et kaotab oma kodu, vahendab portaal Realtor.

Dunedini linnas elav 69-aastane Jim Ficken ei ole juba pikemat aega soovinud oma koduaias muru niita. See on talle kohalikult omavalitsuselt 30 000 euro ulatuses trahve toonud, neid pole mees aga maksnud.

«Ma ei suuda uskuda, et midagi sellist tänasel päeval juhtuda saab,» räägib pensionärist koduomanik, kes on enda sõnul toimuvast väga häiritud.

Sarnased juhtumid on sealkandis küll haruldased, aga pretsedendiga siiski tegu ei ole - ettekirjutusi ja rahatrahve eiranud ameeriklased on ennegi olnud sunnitud tekkinud võlgade katteks kodust loobuma.

Eriti karmid ollakse just muruniitmise ja prügi aeda kogumise osas.

Ficken, kes ei ole võimeline kogunenud trahve maksma, läks linna vastu kohtusse. Oma kodust ta loobuda ei plaani. «Sellises suuruses trahv ja kodust ilmajätmine on muru niitmata jätmise pärast ebaproportsionaalselt suur karistus,» ütleb meest kaitsev advokaat Ari Bargil.

Bargili sõnul on säärased tohutusuured trahvid üheks meetodiks, millega üritatakse täita linna rahakassat.

Fickeni juhtumi puhul hakkasid trahvid kogunema, kui mees möödunud aastal kaks kuud oma ema maja hooldas ja kodunt eemal viibis. Ta küll palus kellelgi aial silm peal hoida ja seda korrastada, aga see ei osutunud erinevatel põhjustel võimalikuks.

Trahvidest polnud ta teadlik enne, kui summa oli juba 25 000 euroni kasvanud. Trahvid on linnavalitsuse esindaja sõnul nii suured seetõttu, et Fickeni niitmata muruga on tulnud tegeleda juba 2007. aastast alates.