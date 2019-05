Fotod: Tallinnas on müüa korter, mis rohkem nagu maja

Tallinnas Kristiine linnaosas on müüa oma aia ja eraldi sissepääsuga õdus kolmetoaline korter. Korteril on kolmekordsed puit-alumiiniumaknad ja pea kogu korteri põrandad on kaetud lauaga. Vaid ühte magamistuppa on paigaldatud laminaatparkett.

FOTO: KV.EE

Korteris on korralik kiviahi ja ahjuküte, ühes magamistoas on soojusallikaks infrapuna küttepaneel. Kõigis kolmes toas on tehtud kaabeldus elektri radiaatorite jaoks.

FOTO: KV.EE

Privaatses aias on mõnus hommikukohvi nautida või grillida, samuti saab pesu kuivatada. Hoovis on eterniitkatusega puude varjualune, õues on veekraan ning elektripistik. Aed kuulub korteri juurde notariaalse kasutuskorra alusel.

FOTO: KV.EE

Hoone on täielikult renoveeritud 2010. aastal. Paigaldati uus katus, renoveeriti fasaad, uus elektripaigaldis koos maanduskontuuriga ja maakaabliga, uus vee ja kanalisatsiooni torustik.

FOTO: KV.EE

Korteri koosseisu kuulub esik, vannituba-WC, elutuba-köök ja kaks magamistuba. Teisest magamistoast on pääs vanasse kööki, millel on eraldi uks õue. Sellest ruumist on võimalik ehitada saun, kuna ruumis on olemas veetorud , äravool ja uus korsten.

FOTO: KV.EE

Hinna sees on köögimööbel tehnikaga, sisseehitatud mahukas garderoob, kõik seina külge kinnitatud riiulid, rulood ja kardinad.