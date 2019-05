Täna pandi nurgakivi Tallinna kõrghoonele, kuhu tuleb Eesti kõige kallim korter

2020. aasta lõpuks aadressile Seebi 1 kerkiva kõrghoone teeb unikaalseks viimasele korrusele valmiv 600-ruutmeetrine penthouse-tüüpi korter, mis pakub selle elanikele mitmeid eksklusiivseid rätseplahendusi, alustades privaatsest korterisse viivast liftist, üle 200 ruutmeetrisest klaasseintega talveaiast ja avarast terrassist maja katusel, kust avaneb 360-kraadine panoraamvaade üle kogu Tallinna. Kolm miljonit eurot maksev luksuskorter on teadaolevalt suurim ja kalleim müügis olev korter Eestis.

FOTO: Endover

New Yorgi Manhattani piirkonna ikoonilistest kõrghoonetest inspireeritud Torn on mitmetasandilise ning liigendatud arhitektuuriga, mille esimesele korrusele on planeeritud äripinnad ning järgmistele korrustele põhiliselt 2-4-toalised korterid. Tulevast elanikku on ootamas eri tasandil asuvad päikeseterrassid, vabaaja-lounge Horizon Club ning lastemänguväljak 6. korruse väliterrassil. Saabujaid tervitab topeltkõrgusega fuajee.

Endoveri müügidirektori Marko Männimetsa sõnul on hoone silmapaistvaim osa küll viimase korruse eksklusiivne luksuskorter, kuid põhilise osa majast moodustavad siiski 2-4 toalised korterid, mille hinnad algavad 97 900 eurost. Seega pakub Seebi Torn häid võimalusi nii endale kodu soetamiseks kui ka investeerimiseks. «Torn asub mitmes mõttes suurepärases asukohas – ümbruses on rohelusest pakatav Kristiine linnaosa eramajade piirkond koos lasteaedade, koolide ja parkidega, teisalt on vaid mõneminutilise sõidu kaugusel Tallinna südalinn. Torn pakub unikaalse võimaluse elada väljaspool südalinna kõrghoones, mille ülemistelt korrustel avanevad kaunid vaated linnale, Kristiine rohelusele, Ülemiste järvele ja merele,» lisas Männimets.

FOTO: Endover

Torni ehitus on praeguseks jõudnud 0-tsükli ehk maa-aluste töödeni, süvend on rajatud, teostamisel on betoonitööd maa-aluse parkla rajamiseks. Maa peale jõuavad ehitustööd eeloleva suve alguseks. Tornis on tänaseks müüdud juba 38 protsenti korteritest.