Harjumuspärane köögilahendus võib kodu müümisel takistuseks kujuneda

See on asi, mida köögi kavandamisel tasuks kindlasti arvestada, sest köögimööbi vahetamine on väga korralik väljaminek, millega potentsiaalsed ostjad ei pruugi tahta või saada tegeleda. Nii võib juhtuda, et muidu ideaalne kodu välistataksegi vaid ebasobiva köögi pärast.