Prognoos: vaata, mis hakkab lähiajal juhtuma maade müügihindadega

Suured hinnatõusud, kui mõnedes piirkondades siiski hinnalangused, on tingitud eelkõige maade turu väiksusest. See tähendab, et pakkumiste maht ei ole liiga suur ning üksikud pakkumised on keskmist oluliselt mõjutamas. Samuti on maade turule omapärane märgatav vahe portaali KV.EEpakkumishindade ja tehinguhindade vahel – keskmine tehinguhind on oluliselt, vahel isegi kordades allpool keskmisest pakkumishinnast.