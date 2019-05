Keskkonnaamet kutsub inimesi tungivalt üles muruniitmise ja rohimisega tagasi tõmbama

Eesti loodus on meie kõigi hoida. Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust, kirjutab Keskkonnaamet.